Lazio, è caos tamponi: aperta indagine della Procura Federale

Positivo-negativo-positivo. Un tris di tamponi che nelle ultime ore ha alzato il polverone in casa Lazio. Infatti, nei giorni scorsi, il caso che si è creato in casa Lotito, è finito su tutti i principali quotidiani sportivi tanto da essere finita sul tavolo della Procura Federale della Figc. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, adesso sono agli atti le dichiarazioni del presidente Lotito e del medico sociale Pulcini, nonché tutta la documentazione degli esiti dei test diagnostici effettuati dalla UEFA attraverso la Synlab e dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino. Quello che si contesta e che rischia di diventare un vero caso mediatico, sono i risultati dei tamponi risultati positivi in Uefa ma regolari invece in campionato. Proprio su questo, come si legge sulla rosea, il Torino ha chiesto chiarezza alla Procura per capire se ci sia stata una violazione del protocollo.

Foto: twitter Lazio