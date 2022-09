Lazio, due clean sheet nelle prime sei giornate. Ecco da quanto non accadeva

Per la seconda volta in stagione, la Lazio ha chiuso la gara contro il Verona senza incassare gol. Fino a questo momento, era accaduto solamente nel pareggio di Torino (0-0). Nelle restanti quattro gare, i biancocelesti avevano sempre subito almeno una rete. Il dato evidenzia la crescita della squadra in fase difensiva, soprattutto perché era dal 2019/20 che la Lazio non collezionava due clean sheet nelle prime sei giornate di campionato. In quell’occasione, le sfide senza subire gol furono addirittura tre. Il dato farà indubbiamente piacere a Sarri, convinto che, per poter ambire alle primissime posizioni in classifica, sia fondamentale proseguire questo trend. I numeri hanno ancor più valore se si considera che i risultati della retroguardia siano stati raggiunti indipendentemente dagli interpreti schierati. In campionato, l’allenatore ha dato spazio a tutti i difensori a disposizione, eccezion fatta per Radu. Il miglioramento è dunque da attribuire all’intero gruppo. Il lavoro prolungato col tecnico e investimenti mirati a dare maggior stabilità alla difesa: la strategia della dirigenza sembra aver dato i primi frutti.

Foto: Twitter Lazio