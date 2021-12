Lazio, disturbo gastrointestinale per Immobile. Da valutare per il Genoa

Disturbo gastrointestinale per Ciro Immobile alla vigilia di Lazio-Genoa. Il centravanti biancoceleste è in dubbio per la gara di domani, partita valida per la 18esima giornata di Serie A. Se non riuscirà a recuperare, probabile l’impiego di Felipe Anderson falso nove con Pedro e Zaccagni.

Da capire se l’attaccante in serata riuscirà a risolvere il problema.

Foto: Twitter Lazio