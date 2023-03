Lazio, difesa insuperabile: otto reti inviolate in trasferta. Eguagliati i record di Zeman ed Eriksson

Una grande prova di caratura tattica della Lazio di Maurizio Sarri, imbriglia il Napoli di Luciano Spalletti. La mossa vincente sta tutta nello schierare Vecino al posto di Cataldi. Una partita dove è resiste, ancora una volta, il muro difensivo dei biancocelesti, trovando l’ottavo clean sheet stagionale. Un risultato da record. Infatti, la Lazio aveva mantenuto la rete inviolata in trasferta per otto volte solo nel 1994/95 (con Zeman) e nel 1999/2000 (con Eriksson). Adesso manca l’ultima parte di stagione per stabilire il nuovo record.

Foto: Instagram Provedel