Lazio di nuovo in campo: gestione per Immobile, ancora out Lazzari e Cataldi

Dopo il giorno di riposo concesso da Sarri in seguito alla partita contro il Napoli, la Lazio è tornata ad allenarsi in vista del match di Cagliari. Ha riposato Pedro, che ha già fatto gli straordinari contro Porto e Napoli nonostante l’infiammazione al tendine tibiale. Gestione delle energie per Strakosha e Radu, ma anche per Immobile, che ha effettuato in gruppo riscaldamento e mobilità articolare per poi saltare, insieme a chi è sceso in campo dall’inizio domenica sera, le partitelle a campo ridotto. Chi ha svolto l’intero allenamento e spera anche di ritrovare una maglia da titolare è Acerbi, rimasto in panchina contro Osimhen e compagni e fuori ormai dal 6 gennaio. Ancora fuori Lazzari, che ne avrà per circa due settimane, e Cataldi, alle prese con lieve lesione al flessore che gli impedirà di allenarsi in gruppo per almeno 10 giorni.

Foto: Twitter Lazio