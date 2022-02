Lazio, da Oporto direttamente a Udine. Immobile rischia ancora il forfait

Dopo la sconfitta di ieri in Europa League, la Lazio deve ricominciare a pensare al campionato, che la vedrà impegnata nel posticipo di domenica sera contro l’Udinese in trasferta. La squadra biancoceleste in giornata rimarrà a Oporto, dove effettuerà un allenamento di scarico sul campo della Padroense per poi raggiungere Udine in serata senza passare da Roma. Ieri si è fatta sentire l’assenza di bomber Immobile, che però potrebbe non fare in tempo a recuperare per domenica: l’attaccante, infatti, convive ancora con uno stato febbrile particolarmente importante e potrebbe aver bisogno di un paio di giorni per ristabilirsi pienamente.

Foto: Twitter Lazio