Lazio-Crotone, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Simone Inzaghi e Serse Cosmi per il match delle 15.00 che aprirà la 27a giornata di Serie A. Poco turnover per la Lazio, chiamata a continuare la rincorsa all’Europa in campionato. Di contro il Crotone, che dopo la vittoria contro il Torino vuole continuare a cullare una speranza di salvezza. Queste le formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Ounas, Simy

Foto: stadiumguide.com