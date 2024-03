Lazio, crisi senza fine: colpo Udinese all’Olimpico con Lucca e Zarraga (2-1). Espulso Perez

Colpo dell’Udinese all’Olimpico: 2-1 alla Lazio con Lucca e Zarraga. Partono forte i biancocelesti che nei primi 10′ della gara costruiscono due occasioni da rete con Zaccagni – che colpisce il palo – e Luis Alberto. E sempre su questa asse arriva un’altra grande occasione al 27′: Luis Alberto inventa per Felipe Anderson, l’esterno alza la testa e crossa teso in mezzo, Zaccagni da ottima posizione ci arriva male – di ginocchio – e manda alto sopra la traversa. Al 37′ arriva anche la prima grande occasione per gli ospiti, ma salva tutto Provedel: Pereyra inventa per Kamara, l’esterno ci arriva in scivolata ma si trova davanti il muro sorretto dal numero novantaquattro biancoceleste. Pochi minuti dopo ci prova anche Giannetti, ma il suo colpo di testa trova ancora la risposta di Provedel che alza sopra la traversa. L’Udinese riparte come aveva chiuso la prima frazione di gioco. E al 46′ sblocca la gara con Lucca che si avventa sul tiro di Kamara e insacca l’1-0 per i bianconeri. Ma il vantaggio dura pochissimo. Al 49′ Zaccagni fugge via sulla sinistra, mette in mezzo dove trova la deviazione di Giannetti che beffa Okoye. Immediata la risposta degli uomini di Cioffi che tornano in vantaggio al 50′ con il piattone dal limite di Zarraga. Al 57′ arriva la doppia occasione per i biancocelesti con Lazzari e Isaksen che trovano Okoye. Sullo stesso calcio d’angolo arriva anche il tentativo di Immobile, ma è ancora attento il portiere dei friulani. Arrivano anche i cambi: dentro Castellanos e Kamada, fuori Immobile e Cataldi. La Lazio prova a fare la gara, l’Udinese prova a soffocare la manovra e colpire in contropiede. Al 94′ arriva l’espulsione di Nehuen Perez per fermare il contropiede biancoceleste. Nel finale di gara si riversa in attacco anche Provedel che si fa male ed è costretto a lasciare il campo al favore di Mandas. Ma termina 2-1 all’Olimpico, vincono gli uomini di Cioffi. Quarta sconfitta consecutiva – considerando tutte le competizioni – per la Lazio.

Foto: Instagram Udinese