Lazio, coperta corta in difesa: anche Patric in dubbio

Il ritorno di Acerbi e, successivamente, di Lazzari sembrava aver posto fine all’emergenza in difesa della Lazio. In realtà, alla vigilia della partita contro il Venezia Maurizio Sarri rischia di avere gli uomini contati per il reparto arretrato. Infatti, pare che Radu non si sia allenato neanche oggi a causa di una fascite plantare, quindi il rumeno difficilmente sarà a disposizione domani sera. Al suo posto potrebbe giocare proprio Manuel Lazzari, che però viene da un mese di stop. Il problema dell’ultima ora, invece, riguarda Patric, che oggi non si è allenato per una indisposizione.

Foto: Twitter Lazio