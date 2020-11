Lazio, controlli medici per Luiz Felipe

Rimasto out per un problema al polpaccio in Champions League, il centrocampista della Lazio, Luiz Felipe, come reso noto dal club biancoceleste, ha effettuato dei controlli medici alla Clinica Paideia. Il calciatore brasiliano era stato convocato dalla Seleçao under 23, ma ha dato precedenza agli accertamenti fisici dopo i numerosi problemi nell’ultimo periodo.

Foto: twitter Lazio