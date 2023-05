Lazio, colpo Champions: Immobile sbanca Udine su rigore, scavalcata l’Inter al terzo posto

Colpo Champions della Lazio! I biancocelesti vincono 1-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese, decide il rigore di Ciro Immobile. Dopo una prima parte di primo tempo senza grandi occasioni da rete, al 20′ arriva il primo squillo della gara ma Silvestri risponde presente sul colpo di testa di Immobile. Al 29′, invece, spreca tutto Milinkovic-Savic dopo la grande imbucata di Felipe Anderson. Il sergente avrebbe voluto servire Immobile, ma ne è uscita una via di mezzo tra un tiro e un cross, facilitando il lavoro del portiere bianconero che si è ritrovato un pallone morbido tra le propria braccia. L’Udinese prova a riprorsi in avanti, ma il tiro di Udogie è troppo debole per sorprendere Provedel. Al 39′ l’occasione più grande della prima frazione di gioco per sbloccare la gara: sponda di Immobile per Luis Alberto, lo spagnolo calcia senza esitazione ma il suo tiro si spegne di poco a lato rispetto la porta di Silvestri. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è dell’Udinese con Bijol che si fionda su un pallone vagante, ma il tentativo del centrale è troppo debole e di facile lettura per Provedel. Nella ripresa Maurizio Sarri mette subito mano alla formazione: fuori Felipe Anderson – ammonito -, al suo posto Pedro. E al 48′ il primo lampo di Pedro: dribbling e assist per Immobile che dopo una finta calcia verso la porta trovando la gran risposta di Silvestri. Al 51′ ci prova Vecino con un grande tiro dalla distanza, ma il suo tentativo sfiora il palo. Al 59′ la svolta della gara: Immobile viene atterrato in area da Masina, per Pairetto è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il capitano biancoceleste che spiazza Silvestri e porta la Lazio in vantaggio. Al 64′ arriva anche l’occasione per il raddoppio biancoceleste, ma il colpo di testa di Romagnoli centra il palo. Al 72′ ci riprovano gli uomini di Sarri, ma Milinkovic-Savic non sfrutta al meglio l’assist magnifico di Luis Alberto. Dopo non essersi mai affacciata – o quasi – nell’area di rigore avversaria, all’84’ l’Udinese fa tremare la Lazio con la rete di Nestorovski. Ma l’arbitro Pairetto, coadiuvato con l’assistente, ferma tutto per fuorigioco, facendo tirare un sospiro di sollievo ai biancocelesti. Termina così 0-1 alla Dacia Arena, tre punti fondamentali per gli uomini di Sarri che volano a quota 68 punti, scavalcando l’Inter e prendendosi il terzo posto. Nelle ultime due partite i biancocelesti saranno impegnati contro Cremonese ed Empoli e basteranno due punti per essere – aritmeticamente – qualificati per la prossima edizione della Champions League, a prescindere dalla sentenza Juventus.

Foto: Instagram Lazio