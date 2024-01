Lazio, chiusi Curva Nord e Distinti per un turno

Il Giudice Sportivo ha deliberato di chiudere la Curva Nord e i Distinti Nord, Est e Ovest per un turno per i disordini durante il derby di Coppa Italia, compresi – secondo quanto stabilito- i cori contro Lukaku. All’origine della decisione anche i fumogeni lanciati in campo e la bottiglietta che ha colpito Bove al momento della sostituzione.