Lazio-Celtic 0-0 all’intervallo. Una sola palla-gol per Felipe Anderson

Finisce il primo tempo tra Lazio e Celtic Glasgow all’Olimpico. Un primo tempo con non molte emozioni. Inizio buono dei biancocelesti, poi il Celtic ha preso le misure. Al 10′, grossa, unica, chance per la Lazio con un colpo di testa di Felipe Anderson che però finisce alto. Occasione che si poteva sfruttare meglio. Il Celtic risponde al 17′ con una grossa chance per Furuhashi che salta anche Provedel, ma salva Patric prima che questi potesse calciare in porta.

Dopo un inizio buono dei biancocelesti, il Celtic si compatta, rischiando meno e concedendo solo tiri dalla distanza, un paio a Rovella e uno centrale di Luis Alberto.

E’ 0-0 all’intervallo all’Olimpico.

Foto: twitter Lazio