Lazio, Castrovilli si è operato. Il comunicato

Gaetano Castrovilli si è operato in data odierna. Dopo aver riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro in allenamento due giorni fa, il centrocampista della Lazio si è sottoposto quest’oggi ad un intervento in artroscopia chirurgica. Di seguito, il comunicato della società biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto in data odierna ad artroscopia chirurgica a carico del menisco mediale dell’arto inferiore sinistro. Il calciatore verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano e il rientro alle attività di campo è previsto tra due settimane, come da certificazione medica”.

Foto: Instagram Castrovilli