Lazio, Castellanos è pronto a iniziare l’avventura biancoceleste. L’indizio social

Valentin Castellanos è pronto per iniziare la sua avventura con la maglia della Lazio. El Taty ha postato una storia sui social in cui in un frame indossa la maglia bianoceleste nella sua tipica esultanza. Il giocatore ha già svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto, adesso questo indizio sul suo profilo Instagram potrebbe essere sinonimo dell’imminente ufficialità.

Foto: Instagram Castellanos