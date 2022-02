Lazio, buone notizie per Sarri: Acerbi in gruppo, Immobile quasi. Pedro punta il Napoli

Buone notizie per la Lazio e Maurizio Sarri, che sta preparando la sfida di ritorno di Europa League contro il Porto. Regolarmente in gruppo Acerbi che, con l’allenamento pomeridiano, ha concluso la sua seconda sessione consecutiva senza problemi. L’ex Sassuolo potrebbe mettere qualche dubbio nella testa dell’allenatore, che ha bisogno di ritrovare la solidità difensiva per ribaltare il risultato dell’andata. In questo senso qualche certezza in più Sarri la avrà su Immobile, che dovrebbe rientrare in gruppo nella giornata di domani e difficilmente sarà disponibile per scendere in campo dall’inizio. A maggior ragione considerando i tempi supplementari come possibilità concreta. Chi non ci sarà quasi sicuramente è Pedro per il quale, stando a quanto riporta Il Messaggero, filtra moderato ottimismo. Lo spagnolo, infatti, è alle prese con una tendente tibiale che non gli ha consentito di completare la sfida contro l’Udinese, ma avrebbe già puntato la partita di domenica sera contro il Napoli: i prossimi giorni saranno decisivi.

Foto: Twitter Pedro