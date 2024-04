Lazio, buone notizie per Tudor: Zaccagni torna ad allenarsi in gruppo

Stamattina dalla seduta di scarico è arrivata una notizia positiva per la Lazio, all’indomani della sfida con la Juventus in Coppa Italia: Mattia Zaccagni ha risolto l’infortunio alla caviglia ed è tornato in gruppo. A disposizione per la partita di sabato con il Verona, quindi, dove però rischia di non esserci Felipe Anderson, ieri sostituito per il duro colpo subito da Alex Sandro nel primo tempo.

Sono da valutare Lazzari e Kamada, entrambi alle prese con un fastidio al polpaccio. Si attendono gli esami strumentali del giapponese per definire l’entità dello stop. Attesa per Provedel, a breve dovrebbe riunirsi ai compagni: ci prova per il Verona o per il Monza.

Foto: Instagram Zaccagni