Lazio, biglietti agli abbonati del gate 48 e 49: UEFA pronta a rispondere

Lo scorso 10 ottobre il Comitato Arbitrale del massimo organismo europeo aveva decretato la chiusura parziale della Curva Nord (gate 48 e 49) per due turni, causa il lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi della Lazio nella gara col Nizza. Il primo turno sarebbe dovuto essere scontato nella sfida di domani contro il Porto, l’altro invece in quella interna col Ludogorets. Ma la Lazio ha deciso di aggirare legalmente la decisione, con un escamotage. Il club, infatti, ha deciso di offrire comunque la possibilità ai tifosi abbonati al gate 48 e 49 di godere della gara, tramite due alternative: la prima opzione è acquistare al costo di un euro un biglietto di ingresso per i settori curva nord e distinti nord (fino a esaurimento posti), la seconda opzione sarebbe invece quella di comprare un tagliando per gli altri spicchi dello stadio, integrando un sovraprezzo contenuto (dai 12 euro in Tevere ai 24 in Montemario) e legato al maggior costo rispetto alla tessera in proprio possesso. La UEFA non ha di certo gradito l’iniziativa, e terrà gli occhi attentissimi sugli episodi che avverranno in tribuna. Se domani sera dovessero verificarsi incidenti di qualsiasi tipo, l’organismo europeo potrebbe applicare sanzioni molto drastiche.

Foto: Instagram Lazio