Lazio-Benevento, 0-0 nel derby tra gli Inzaghi

Finisce 0-0 l’ultima amichevole stagionale per Lazio e Benevento. Nel derby tra gli Inzaghi, da una parte Simone e dall’altra Pippo non si va oltre lo 0-0 con le due squadre che non si fanno male aspettando l’esordio in campionato mentre Fiorentina e Torino sono già scese in campo nel corso della prima giornata. Una gara a ritmi lenti, ma non sono mancate le occasioni da gol tra le due squadre che hanno provato a farsi male senza però riuscirsi.

Foto: twitter Lazio