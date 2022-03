Lazio, basta Immobile su rigore. Ora è quinta, domenica il derby

La Lazio batte a fatica il Venezia, imponendosi per 1-0 sui lagunari, grazie ad un gol su rigore di Ciro Immobile, che entra nella storia del club.

I biancocelesti hanno fatto la partita, senza però riuscire a trovare lo spunto per passare in vantaggio.

Al 15′ occasione per Milinkovic-Savic, con un tiro da fuori, finito per pochi centimetri sul fondo.

Il Venezia ha saputo contenere le folate dei capitolini, che al 39′ hanno chiesto un rigore per un fallo su Zaccagni, ma l’arbitro ha lasciato correre. Ammonito l’esterno biancoceleste per simulazione, salterà il derby con la Roma, visto che era diffidato.

Nella ripresa, al 49′ Immobile fa esplodere l’Olimpico, ma la rete del centravanti viene annullata dopo una verifica del VAR per fuorigioco.

Al 58′ Lazio in vantaggio con Ciro Immobile, che segna su calcio di rigore e supera il record di Silvio Piola con 144 gol in Serie A, diventando il miglior marcatore in Serie A della storia della Lazio.

La reazione del Venezia è sterile, la Lazio riesce a contenere gli ospiti, senza però riuscire a chiudere la gara.

Finisce 1-0, la Lazio sale a 49 punti, al quinto posto, a -7 dalla Juventus. E domenica c’è il derby con la Roma. Il Venezia resta terz’ultimo a 22 punti.

Foto: Twitter Lazio