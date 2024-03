Maurizio Sarri ha ormai sciolto gli ultimi in vista della difficilissima gara di ritorno degli ottavi di Champions tra meno di due ore a Monaco di Baviera. Pellegrini e non Hysaj, Vecino e non Cataldi sono le due mosse ormai quasi certe. Il resto è confermato con Zaccagni nel tridente offensivo, mentre Marusic si sposterà sulla fascia destra.

Foto: twitter Lazio