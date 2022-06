Lazio, attesa per Carnesecchi. Gli scenari

Marco Carnesecchi è, come anticipato da diverse settimane, il primo nome per la porta della Lazio. Soltanto che l’infortunio alla spalla ha complicato le cose quando la trattativa era entrata nel vivo. La Lazio aspetterà per capire i tempi precisi di recupero.

L’alternativa può essere Vicario (come anticipato ieri, il portiere dell’Empoli piace anche al Napoli). Per il centrocampo un profilo che intriga parecchio è Ilic.

