Lazio-Atalanta si giocherà regolarmente: le probabili formazioni

La gara tra Lazio e Atalanta, in programma questa sera alle 20.45 all’Olimpico, si disputerà regolarmente. Nessun nuovo positivo tra i bergamaschi, che se pur con tantissime assenze, non raggiungono la fatidica soglia del 35% dei positivi per far rinviare la gara.

Quindi l’Atalanta è partita per Roma e la gara di stasera si giocherà regolarmente.

In casa Lazio, nessun problema, Sarri recupera Zaccagni che dovrebbe partire anche dal primo minuto, con Immobile e Felipe Anderson, visto il ko di Pedro. Recuperato anche Basic che va in panchina.

In casa Atalanta diverse assenze, non sono stati comunicati i positivi ma dai convocati non c’è Pasalic, De Roon, Malinovskyi, già positivo e in panchina ci sono tanti elementi della Primavera.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino, Pezzella; Freuler, Pessina; Zappacosta, Miranchuk, Maehle; Piccoli