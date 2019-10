Lazio-Atalanta, le ultime sulle probabili formazioni

Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato con l’ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta, anticipo del sabato alle 15, ecco le probabili formazioni dell’incontro dell’Olimpico.

Due ballottaggi per Inzaghi: Bastos insidia Radu in difesa accanto ad Acerbi e Luiz Felipe, mentre Lazzari è favorito su Marusic come esterno di destra. In mezzo al campo out Leiva per squalifica, al suo posto giocherà Parolo. Davanti Correa (in vantaggio su Caicedo) con Immobile. Zapata non ci sarà, dunque Gasperini manderà in campo Muriel. In attacco il colombiano verrà supportato da Ilicic e Gomez. A centrocampo ecco De Roon e Freuler, con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. In difesa Toloi, Kjaer e Palomino sono favoriti, in porta Gollini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (Bastos); Lazzari (Marusic), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Kjaer; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Lazio