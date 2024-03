Lazio, appuntamento con la storia: in caso di risultato positivo col Bayern approderebbe ai quarti di Champions 24 anni dopo l’unica volta

Appuntamento con la storia questa sera per la Lazio. La squadra biancoceleste, dopo l’1-0 della gara di andata, affronta in trasferta il Bayern Monaco per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. In caso di passaggio del turno i capitolini potrebbero riscrivere di diritto un interessante record. Qualora in quel dell’Allianz Arena maturasse un risultato positivo, la formazione di Maurizio Sarri entrerebbe difatti tra le 8 migliori di Europa per la seconda volta in assoluto. L’ultima e l’unica occasione in cui i capitolini sono approdati ai quarti di questa competizione è stato nella stagione 1999-2000, quando ancora la formula del torneo era diversa e prevedeva due fasi a gironi. In quel caso la Lazio fu eliminata ai quarti dal Valencia, finalista perdente, poi, di quell’edizione.

Foto: Twitter S.S. Lazio