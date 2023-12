Lazio, allenamento in gruppo per Zaccagni e Casale. Assente Vecino

Rifinitura pre Coppa Italia in archivio a Formello, dove la Lazio è tornata in campo senza Vecino. L’uruguaiano è infatti stato protagonista di un provvedimento del presidente Lotito: allenamento a parte in mattinata e niente allenamento col gruppo nel pomeriggio, rimarrà fuori dai convocati per questa gara. Si sono rivisti in gruppo nel pomeriggio Zaccagni e Casale. L’esterno non sarà comunque a disposizione per la sfida contro il Genoa domani, in quanto squalificato in Coppa Italia.

Foto: Instagram Zaccagni