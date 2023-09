Lazio, 4 punti in cinque partite: replicato il peggior avvio nell’era dei tre punti

Falsa partenza per la Lazio in questa Serie A. Solo quattro punti conquistati nelle prime 5 giornate e vittoria casalinga mancata dopo l’1-1 con il Monza La Lazio sta vivendo un avvio di campionato decisamente arduo da digerire. Con appena quattro punti in cinque partite (tre sconfitte, una vittoria e un pareggio), quello dei biancocelesti è il peggior inizio in una singola stagione di SerieA nell’era dei tre punti, al pari dell’annata 2001/02.

Foto: Instagram Lazio