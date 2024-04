Lazio, 4 gol alla Salernitana tra i fischi e la contestazione a Lotito

La Lazio batte 4-1 la Salernitana all’Olimpico, in una gara che ha visto una pesante contestazione della Curva Nord al presidente Lotito e alla squadra, fischiata anche ai momenti del gol. Gara dominata dai biancocelesti, che si presentano in campo con ben 5 assenze. Ma l’approccio è quello giusto per gli uomini di Tudor che aprono la gara con Felipe Anderson al 7′. Il raddoppio al 14′ con Vecino, in una gara che sembra ormai giò segnata dopo un quarto d’ora.

Ma la Salernitana ha un sussulto di orgoglio e riapre la contesa con Tchaouna, dopo 2 minuti, al 16′. I granata creano anche i presupposti per provare a pareggiare ma poi la Lazio ristabilisce il doppio vantaggio al 35′ con Felipe Anderson autore di una doppietta.

Nella ripresa, calano i ritmi, non cala la contestazione a Lotito da parte dei tifosi. Le occasioni diminuiscono, la Lazio gestisce senza problemi, la Salernitana non riesce mai ad essere pericolosa.

Tudor nel finale cambia diversi uomini, inserisce anche Isaksen che trova anche il 4-1 all’87’, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Finisce 4-1 all’Olimpico, tra i fischi del pubblico. La Lazio sale a 49 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli. La Salernitana sempre più ultima con 15 punti, solo 4 quelli raccolti nel 2024.

Foto: twitter Lazio