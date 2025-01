Lazio: 3-1, ingresso agli ottavi di EL e primo posto ipotecato

Grandissima Lazio che batte 3-1 la Real Sociedad e ipoteca il primo posto nella league Phase della Europa League. E’ 3-0 dopo 45 minuti per la compagine di Baroni in una partita già in archivio all’intervallo all’Olimpico.

Lazio subito avanti dopo 5 minuti. Da calcio d’angolo, svetta di testa Gila che sblocca subito la contesa. La Real Sociedad prova a rimettersi in carreggiata, ma alla mezz’ora viene colpita e affondata. Munoz, già ammonito, viene espulso e lascia i suoi in 10 uomini.

Lazio che ne approfitta subito e trova il 2-0 con Zaccagni. Azione ben orchestrata a sinistra, Isaksen serve Nuno Tavares, il portoghese crossa e trova ancora una volta il danese, bravo a mettere la palla a rimorchio per l’accorrente numero 10, che apre il piattone e sigla il 2-0 contro la Real Sociedad. Arriva il 3-0 con il gol del Taty Castellanos al 35′ e gara in ghiaccio ampiamente. Unico neo per i laziali, non di poco conto, è al 40′ un problema a Nuno Tavares. Il portoghese si accascia a terra dopo uno scatto per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Dele Bashiru. Termina il primo tempo con una Lazio in controllo ma con il problema per Nuno Tavares.

Nella ripresa accade poco. La Lazio gestisce il triplo vantaggio, ma incassa nel finale il gol della Real Sociedad che dà almeno una scossa ai suoi. Finisce 3-1, la Lazio vola a 19 punti, primo posto praticamente ipotecato, a +3 sull’Eintracht Francoforte, la Lazio dovrebbe perdere 4-0 a Braga nell’ultima gara e l’Eintracht vincere 3-0 all’Olimpico contro la Roma per scavalcare i biancocelesti.

Foto: sito Lazio