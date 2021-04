Lazio, 3-0 con doppio Correa e Immobile. Proteste Milan sul secondo gol

All’Olimpico si affrontano Lazio e Milan per la gara che chiude la 33a giornata di Serie A 2020-21.

Biancocelesti che vanno in vantaggio dopo soli 2′ con Joaquin Correa: l’argentino è protagonista di un dai e vai con Immobile ed è freddo nell’uno contro uno con Donnarumma, superandolo in dribbling e depositando a porta spalancata. Calhanoglu aveva avuto la prima chance del match quando erano trascorsi soltanto 21 secondi sul cronometro dell’arbitro Orsato.

Immobile e Correa sfiorano il raddoppio per una Lazio che è vivissima in questa prima fase, alla mezz’ora il Milan reagisce con Rebic prima e con Calhanoglu poi, con il turco che perde il tempo della conclusione e rende facile l’intervento a Reina. Al 44′ un contropiede di Correa pesca nel corridoio Lazzari, l’esterno vola verso la porta e fa 2-0, ma dopo un lungo check del VAR viene rilevata una posizione di fuorigioco.

Si va al riposo con la Lazio meritatamente avanti per 1-0 grazie al lampo iniziale di Correa.

Nella ripresa la squadra di Inzaghi trova il raddoppio al 51′, ancora un’azione di contropiede. Lucas Leiva ferma Calhanoglu quasi al limite dell’area di rigore e avvia la ripartenza, Luis Alberto lancia Correa che si libera di Tomori e scarica in rete: doppietta per l’argentino. Proteste rossonere per l’intervento di Leiva sul turco, ma dopo aver visto l’azione al monitor, Orsato ha deciso di confermare il 2-0.

El Tucu va vicino alla tripletta ma stavolta Donnarumma gli dice di no, Luis Alberto calcia alto da ottima posizione e Immobile sfiora anch’egli il tris biancoceleste con un pallonetto delizioso che si stampa sul palo.

Ma è solo questione di tempo, perché il bomber di Torre Annunziata colpisce e chiude definitivamente i giochi al minuto 87, forte conclusione di destro a incrociare che bacia il palo e supera un incolpevole Donnarumma.

La Lazio vince 3-0 e mantiene vive le speranze europee, bella reazione dopo il ko pesante contro il Napoli, Milan sempre più in affanno nella rincorsa Champions.

