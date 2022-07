Lazio, 21 gol all’esordio (senza Immobile). Felipe Anderson, poker e fascia da capitano

Inizio scoppiettante per la Lazio di Maurizio Sarri che nella prima sgambata nel ritiro di Auronzo di Cadore, ha vinto 21-0 contro i locali, che militano in terza categoria.

Buona la prima per Cancellieri, all’esordio con i nuovi colori e schierato al centro dell’attacco al posto di Immobile, fermo per un problema alla caviglia. Tra i protagonisti anche Felipe Anderson, schierato successivamente come falso nueve come gli è successo spesso e volentieri nel girone di ritorno della scorsa stagione. Poker del brasiliano che ha indossato anche la fascia da capitano.

Oltre a Immobile, non hanno partecipato al test anche Radu e Kamenovic.

