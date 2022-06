Valentino Lazaro lascia il Benfica e torna all’Inter dopo il prestito al club portoghese. Il giocatore ha voluto salutare i tifosi con un post su Instagram: “Obrigado Benfica! È stato un onore per me rappresentare questo grande club. Vi auguro tutto il meglio per sul futuro e spero di rivedervi un domani”

Foto: Twitter Benfica