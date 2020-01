Lazaro, l’agente conferma: “Ero a Newcastle, ma ancora non abbiamo raggiunto un accordo”

Trattativa avviata, ma non ancora definita. Valentino Lazaro, come vi abbiamo raccontato, potrebbe trasferirsi dall’Inter al Newcastle. Il suo agente, Max Hagmayr, è volato in Inghilterra per chiudere l’accordo, ma ancora non c’è la fumata bianca. Il procuratore, intervistato da fcinter1908.it, ha infatti confermato quanto vi avevamo anticipato: “Ero a Newcastle, abbiamo parlato, ma ancora non abbiamo raggiunto un accordo. Futuro di Lazaro? Vedremo cosa succede in questi giorni. Non c’è solo il club inglese, ci sono anche altre opzioni“.

Foto: sito Inter