Lazaro: “Conte uno dei motivi per cui sono qui”

Prime parole da giocatore nerazzurro per Valentino Lazaro. L’austriaco, a Inter TV, mette in risalto tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura. “Sono molto felice di essere qui, spero di fare bene e avere un futuro luminoso. Non sapevo di tutta questa attesa per me, poi ho visto i commenti. L’affetto ricevuto mi rende felice, darò il massimo per ripagare la fiducia, non vedo l’ora di iniziare a giocare. Ho parlato dieci giorni fa con Conte, mi ha detto cosa vuole da me, è uno dei motivi per cui sono qui, posso imparare tanto da lui. Manca poco all’inizio del ritiro e non vedo l’ora. La Serie A è un campionato difficile, ma sono contento di iniziare questa avventura in una grande società. Ho sempre seguito il campionato italiano, mi metterò alla prova, imparando cose nuove e crescendo come calciatore. Grazie per l’affetto, darò il massimo per raggiungere grandi traguardi”.

Foto Sito Ufficiale Inter