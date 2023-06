Lazaro: “Grazie Toro”, un saluto sui social che sa d’addio

Valentino Lazaro e il Torino si stanno scambiando messaggi d’addio. L’esterno austriaco è approdato in maglia granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questa stagione ha patito la lesione di alto grado del legamento collaterale del ginocchio destro. Out per circa due mesi all’inizio dell’anno, ha comunque collezionato 25 presenze e 4 assist. Laconico ma esplicativo il “Grazie Toro” che ha postato su Instagram. In calce a una foto che lo vede alzare il braccio in segno di saluto all’Olimpico. E poi affianco sempre lui, ad applaudire il caloroso sostegno ricevuto. Sembra evidente la volontà della società di non esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell’Inter, nonostante l’apporto fornito soprattutto nella prima parte della stagione. Il 27nne da quando è stato acquistato per 22 milioni nel 2019-20, ha collezionato solo 9 presenze di campionato con i nerazzurri. In seguito è stato girato in prestito a Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica. Ora la fine dell’esperienza anche all’ombra della Mole.

Foto: Instagram Torino