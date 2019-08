Laxalt, risposta positiva al Toro. Su Romulo e Donati…

L’Atalanta lo aspettava, niente. La Fiorentina lo ha sedotto e poi abbandonato per andare su Dalbert. Poi su Diego Laxalt è tornato prepotentemente il Toro dopo i sondaggi delle scorse settimane. Stamattina vi abbiamo raccontato come il club granata si sarebbe aspettato una risposta dell’uruguaiano entro la giornata di domani: tempistica rispettata considerato che Laxalt ha detto sì al Toro, nonostante il pressing del Sassuolo. Nel frattempo il Brescia è in trattativa per Romulo, e il Genoa pensa allo svincolato Donati per l’eventuale sostituzione dell’italo-brasiliano.

Foto: sito ufficiale Milan