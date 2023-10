L’avvocato Lubrano sul caso Napoli-Supercoppa: “Non si può escludere la possibilità di una penalizzazione per i partenopei”

In diretta a Radio Punto Nuovo l’avvocato Enrico Lubrano, esperto di diritto sportivo e in passato anche consulente legale per il Napoli, ha parlato così del possibile boicottaggio della Supercoppa Italiana da parte dei partenopei e della Fiorentina:

“Non si può escludere il rischio di una penalizzazione per il Napoli se disertasse la Supercoppa italiana in terra araba. Chiaramente, dovesse arrivare poi in campionato, si può procedere serenamente a contestarla. Se non si partecipa ad una competizione di campionato o della Supercoppa, la sanzione prevista è di sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione. Un qualcosa che decadrebbe in caso di cause di forza maggiore, che potrebbe sussistere se si considera la situazione di guerra della vicina Israele e della crisi in Medio Oriente”.

Foto: todaysport.it