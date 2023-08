L’avvocato di Lukaku cambia foto su Whatsapp: sorride sulla panchina della Roma

Sono ore calde per il futuro di Romelu Lukaku, dopo che dall’Inghilterra è emersa la scelta del Chelsea di aprire al prestito per il centravanti belga. Con Juventus e Tottenham inizialmente sullo sfondo, sembra essere la Roma in questo momento la favorita nella corsa all’attaccante, con un indizio di pochi minuti fa che lascia ben sperare i tifosi giallorossi. Il procuratore di Lukaku, Sebastien Ledure, ha cambiato il proprio stato di “Whatsapp“, scegliendo una foto pubblicata a settembre sui suoi profili social, in cui è seduto sulla panchina della Roma, scattata quando lo scorso settembre fece visita all’Olimpico.



Foto: Instagram Lukaku