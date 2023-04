L’avvocato di Immobile: “Ciro andava a velocità moderata, ho letto tante bugie e falsità su questa storia”

L’avvocato di Ciro Immobile è tornato a parlare a TvPlay dell’incidente che ha coinvolto il suo assistito un paio di settimane fa, ribadendo l’innocenza dell’attaccante e sostenendo che il giocatore della Lazio non stava infrangendo nessuna regola della strada: “Qui parliamo di un sinistro di distrazione, anche perché non è stato rilevata l’alta velocità e nemmeno la questione alcool è stata presa in considerazione visto che non c’è stato alcuna violazione sotto questo punto di vista. Se la macchina di Ciro fosse andata ad alta velocità adesso avremmo parlato di vittime anche se tutti avessero avuto, come accaduto in questo caso, le cinture di sicurezza. Pure in questa situazione ho

sentito e letto, queste accuse ma sono infondate e chi insiste nel dire queste cose sbaglia”.

Foto: Instagram Lazio