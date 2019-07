L’avvocato di Griezmann attacca l’Atletico: “Hanno agito in malafede”

Nonostante l’ufficialità, continua a tenere banco in Spagna il trasferimento di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona. Prima l’annuncio dei blaugrana, poi la replica dei colchoneros (“La clausola di 120 milioni di euro non è sufficiente”). Ad intervenire è anche Sevan Karian, avvocato del fuoriclasse francese, che ha parlato a L’Equipe attaccando l’operato dell’Atletico. “Il club ha agito con una malafede allucinante, hanno detto il contrario di quanto comunicato in privato. Il giocatore è rimasto deluso, ma per lui ora conta solo questo nuovo capitolo della sua carriera, che intende celebrare in questo fine settimana scoprendo la sua nuova casa”.

Foto