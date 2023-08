Lavia al Chelsea, siamo ai dettagli

Il Chelsea non ha intenzione di fermarsi. E dopo aver ufficializzato l’acquisto record di Moises Caicedo dal Brighton, i Blues ha messo nel mirino anche Romeo Lavia per rinforzare la mediana a disposizione di Mauricio Pochettino. Il centrocampista del Southampton ha già scelto di sposare il progetto Chelsea e, proprio come Caicedo, non ha accettato la corte del Liverpool. Adesso ci sono da limare gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca per un’operazione intorno ai 55 milioni di euro.

Foto: Romeo Lavia FB Southampton