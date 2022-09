Lavezzi: “Servirà un Napoli aggressivo. Kvaratskhelia? Si sta adattando bene, farà grandi cose”

Ezequiel Lavezzi, opinionista di serata di ‘Prime Video’, ha così presentato la sfida tra Napoli e Liverpool in scena questa sera al Maradona, parlando anche di Kvaratskhelia che per molti assomiglia all’argentino.

Queste le parole del Pocho: “Il Napoli deve pressare alto, ma deve anche fare attenzione al Liverpool. Credo possa metterlo in difficoltà e spero che i partenopei possano vivere una grande serata. Kvaratskhelia si sta adattando molto bene a tutto, ha forza nelle gambe ed è un giocatore molto moderno. Anche io nel primo anno mi adattai molto bene, ma noi argentini rispetto agli italiani siamo molto più vicini”.

Foto: Instagram personale