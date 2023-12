Lavezzi ricoverato in ospedale: ferita all’addome e frattura alla clavicola

Ezequiel Lavezzi è stato ricoverato in ospedale in Argentina “con una ferita da puntura all’addome e una frattura a livello della clavicola”. Lo riferisce il quotidiano argentino Clarin, secondo cui al momento non sarebbero ancora chiari i motivi che hanno portato l’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Fermain ad essere ricoverato presso l’ospedale di Cantegrill. Le versioni riportate dalla stampa locale divergono su quello che potrebbe essere successo nella casa di Lavezzi. Al momento non è disponibile un resoconto ufficiale di quanto accaduto, diverse le versioni riportate e ricostruite nelle ultime ore.