L’autogol di Mancini vanifica il gol di Dybala: parità tra Siviglia e Roma (1-1). Si va ai supplementari

Parità al termine dei tempi regolamentari alla Puskas Arena: 1-1 tra Roma e Siviglia. La prima grande occasione arriva all’11’ per i giallorossi: Dybala serve in area Celik, l’esterno serve Spinazzola solo sul dischetto, ma il suo tiro è debole e soprattutto centrale, Bounou lo respinge a pugni uniti. La Roma continua a spingere, il Siviglia è in difficoltà. E al 34′ arriva il gol del vantaggio giallorosso: splendido lancio filtrante di Mancini per Dybala che entra in area e infila Bounou con un rasoterra alla sinistra del marocchino. Nel finale provano a entrare in partita gli uomini di Mendilibar. E al 42′ arriva il primo squillo degli spagnoli con il colpo di testa di Fernando, ma il tentativo del centrocampista brasiliano sorvola la traversa. In pieno recupero trema la Roma con la rasoiata di Rakitic che centra il palo dalla distanza. Termina così – dopo ben sette minuti di recupero – la prima frazione di gioco alla Puskas Arena: 1-0. Mendilibar corre subito ai ripari ed effettua la doppia sostituzione: fuori Bryan Gil e Oliver Torres, dentro Suso e Lamela. E al 55′ la finale di Budapest torna in parità: sugli sviluppi di un cross dalla destra di Jesus Navas il difensore della Roma ha goffamente deviato la sfera in rete nell’intento di anticipare En-Nesyri dinanzi a Rui Patricio. Al 67′ arriva un’incredibile doppia chance per la Roma, prima Abraham al volo con Bounou che salva, poi Ibanez tutto solo ciabatta a lato. E un minuto dopo termina la partita di Dybala, al suo posto Wijnaldum. Tremano i giallorossi al 76′ con Taylor che assegna il penalty dopo il contatto Ibanez-Ocampos. L’arbitro viene richiamato al Var e il rigore viene tolto. Ibanez ha toccato la palla prima della gamba di Ocampos. All’84’ sfiora il vantaggio la Roma con la splendida girata al volo del Gallo, Bounou ci mette la punta delle dita, ma l’arbitro non dà il corner. L’ultima occasione della seconda frazione di gioco arriva in pieno recupero: Suso calcia dalla distanza, non risponde al meglio Patricio, il pallone schizza fuori dall’area di rigore e ci riprova Fernando ma il suo tiro finisce largo dalla porta giallorossa. Termina così 1-1 il secondo tempo: si va ai supplementari!

Foto: Instagram Europa League