L’autocritica di Bonucci: “A volte il pallone deve andare fuori dallo stadio”

Il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio maturato all’ultimo respiro con la Lazio:

“93 minuti e 45 secondi li abbiamo giocati da Juventus, potevamo gestire meglio la palla, dobbiamo migliorare per arrivare in fondo all’obiettivo.

A volte il pallone deve essere calciato fuori dallo stadio, ci siamo fatti fare gol troppo facilmente in quindici secondi di distrazione.

Bravi loro ma ci abbiamo messo del nostro, per diventare una squadra completa quelle come oggi sono partite che vanno portate a casa”.

Foto: Twitter Juventus