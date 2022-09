Lautaro: “Volevamo vincere per stare tranquilli. Inzaghi? Siamo con lui”

Il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, dopo il successo ottenuto sul Torino, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: “Sapevamo che sarebbe stata difficile contro il Torino, per la loro fisicità e per come giocano, uomo contro uomo. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare spazi ma poi con carattere siamo riusciti a vincere. Avevamo bisogno di una vittoria così dopo due sconfitte: volevamo vincere per rimanere tranquilli. Stiamo facendo il nostro meglio: cerchiamo sempre di fare bene anche perché l’Inter deve vincere sempre. Cerco di dare una mano ai miei compagni e di ripagare la fiducia di società e tifosi. Il nostro attacco? Non è mai facile giocare con i miei compagni di reparto perché abbiamo tutti caratteristiche diverse, ecco perché serve il lavoro settimanale. I due ko? Alcune partite le vinci e va tutto bene, altre no. Ma abbiamo fatto tante cose buone, dalle sconfitte dobbiamo imparare per migliorare“. Infine, il Toro ha ribadito la fiducia in Simone Inzaghi: “Siamo con lui. Ci dà sempre fiducia, ci spinge ed è sempre lì vicino pronto a supportarci”.

Foto: Twitter UCL