Lautaro: “Vincere lo scudetto nel derby è stato meraviglioso. Futuro? Voglio rinnovare”

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Che Tempo Che Fa, ha parlato dello scudetto conquistato dai nerazzurri e del suo futuro con il club meneghino, confermando il suo desiderio di rinnovare il contratto. Queste le sue parole:

“Nel momento in cui si facevano i calcoli per lo scudetto, la data del derby è diventata speciale. Vincere la seconda stella a casa loro è stato meraviglioso, non era mai successo. Siamo nella storia di questo grande club. Due anni fa eravamo vicini, quest’anno il principale obiettivo era questo: vincere la seconda stella. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo sofferto tantissimo. Dopo tanti sforzo e sacrifici ce l’abbiamo fatta. Champions? Abbiamo fatto un cammino straordinario, ci sono dei giocatori, dei valori fortissimi. Non è facile arrivare in finale, ma noi abbiamo fatto fin dall’inizio ottime partite, e siamo arrivati lì. Il mio gol più importante con il Milan in semifinale di Champions League. Futuro? Dicono che sono una bandiera. Da quando sono arrivato mi hanno sempre trattato in maniera speciale. Sono grato. Nel calcio non si sa mai cosa succede, ma io sono sicuro che a Milano sto benissimo e che ho volontà di rinnovare”.

Foto: Instagram Inter