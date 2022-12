Lautaro trasforma il rigore decisivo: “Ho pensato a mia figlia. Mi sono meritato questo Mondiale”

Intervenuto ai microfoni della Selección, Lautaro Martínez, autore del gol che ha portato l’Argentina in semifinale, ha commentato così la vittoria ottenuta ai rigori contro l’Olanda: “Ho dovuto battere il rigore decisivo, proprio come quello della Copa América. Mentre mi avvicinavo al dischetto ero tranquillo, perché ho grande fiducia nel mio lavoro. Ho pensato a mia figlia quando ho preso in mano la palla, lei mi ha cambiato la vita. Lavoro a testa bassa, mi sono meritato questo Mondiale”.

