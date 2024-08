Lautaro torna ad Appiano: “Non vedevo l’ora. Ora prepariamoci al meglio”

Lautaro Martinez nelle scorse ore è tornato alla Pinetina e nei prossimi giorni riprenderà gradualmente ad allenarsi agli ordini di mister Inzaghi per aiutare l’Inter a raggiungere gli obiettivi prefissati per questa stagione. Sul suo profilo Instagram, intanto, l’attaccante argentino dei nerazzurri ha scritto: “Non vedevo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni. Ora sotto, per prepararsi al meglio all’inizio del campionato e per lottare per i nostri obiettivi stagionali”.

Foto: Instagram Inter