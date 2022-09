Lautaro torna a sorridere con l’Argentina: a segno nel 3-0 contro l’Honduras

Nella notte italiana l’Argentina ha travolto l’Honduras davanti ai quasi 60 mila spettatori dell’Hard Rock Stadium di Miami. La Seleccion ha chiuso la partita con un netto 3-0 che porta le firme di Lautaro Martinez e Lionel Messi. Con il gol in Nazionale Lautaro ha interrotto il digiuno in zona gol che durava da quasi un mese. Oltre al Toro, sostituito dopo il primo tempo, in campo anche lo juventino Paredes (per 64’) e il Nehuen Perez, che ha debuttato nella mezzora finale. Zero minuti, invece, per Di Maria che è rimasto a guardare in panchina. Prossimo test per l’Argentina nella notte tra martedì e mercoledì contro la Giamaica.

Foto: Lautaro Instagram